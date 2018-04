Zivkovic in bloedvorm, maar KVO gooit weer punten weg 16 april 2018

00u00 0

Als er één ploeg zichzelf in play- off 2 tekortdoet, dan is het KV Oostende wel. Gisteren gaf de kustploeg na eerder puntenverlies tegen Eupen ook tegen STVV een comfortabele 2-0-voorsprong zomaar uit handen, waardoor het voor de derde keer op rij niet verder kwam dan een puntendeling. KVO leek lange tijd op weg naar een onderling duel met Lokeren voor de leidersplaats komende woensdag, maar telt na het gelijkspel van gisteren nu al vier punten minder dan de leider in de groep. Geen goed nieuws voor Adnan Custovic, die straks door sportief directeur Broos beoordeeld zal worden op play-off 2. "Als we woensdag in Lokeren verliezen, is het over", besefte Custovic. "Ik voel me niet in de steek gelaten door mijn spelers, maar kan mezelf anderzijds niets verwijten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN