Zita Wauters krijgt kledinglijn bij CKS

Zita Wauters (15), de dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser, gaat haar beroemde ouders serieus achterna. Na een filmrol in 'Niet Schieten' en een contract met Ketnet voor vlogs lanceert de tiener nu ook een eigen kledinglijn in samenwerking met het Belgische label CKS. Dat liet de tiener zelf weten op Instagram. "The word is out! Samen met CKS lanceer ik binnenkort mijn eigen collectie, en die kan je als eerste ontdekken tijdens de Zita Wauters x CKS party op 3 augustus in De Studio." De collectie zal vanaf 5 augustus verkrijgbaar zijn bij CKS, zowel in de winkel als online.

