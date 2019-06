Exclusief voor abonnees Zit Vlaams Belang straks in het centrum? 25 juni 2019

De kans bestaat dat de Vlaams Belang-parlementsleden een centrale plek krijgen in het Vlaams Parlement. Tot nog toe zat de partij altijd helemaal rechts in het halfrond. Maar omdat N-VA niet onverdeeld gelukkig is met de huidige plaatsverdeling - enkele parlementsleden zitten in een blok met Vlaams Belang, ver van hun partijgenoten - worden vier alternatieve scenario's onderzocht. In verschillende voorstellen krijgt de Vlaams Belang-fractie een plek in het middenblok van het parlement. Bedoeling is dat de knoop op 15 juli wordt doorgehakt.