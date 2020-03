Exclusief voor abonnees Zingende vuilnisman Louis Denaph (80) uit Borgerhout 26 maart 2020

Samen met collega-vuilnismannen scoorde Louis Denaph (80) in de jaren 90 enkele Antwerpse hits als de Mannen Van Pacht. Sinds donderdag 12 maart lag Louis in het ZNA Gasthuisberg nadat hij thuis was gevallen. Niemand dacht aan corona, maar de liedjesschrijver testte toch positief. "De eerste dag waren de dokters nog optimistisch. Zijn bloedwaarden waren goed en hij was ook goed aanspreekbaar", zegt zijn dochter Tania. "Maar in 24 uur tijd is zijn toestand pijlsnel achteruitgegaan. Hij snakte naar zuurstof. Hij moest aan het beademingstoestel want zonder zou hij gewoon stikken." Tania wist dat haar vader niet aan een machine wilde eindigen- dat had hij haar verteld. "Dat moet je respecteren, en dat hebben we dan ook gedaan. Ze hebben hem morfine gegeven om de pijn te verzachten." In de nacht van zaterdag op zondag is hij overleden. (ADA)

