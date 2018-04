Zin in een wafel en een burger? Probeer de Wurger 13 april 2018

Voor foodies die voor bio én veggie gaan en toch zin hebben in een wafel of een burger, is er nu een Wurger. Bedenkers? De Brasschaatse Karen Wellens en haar twee, nog studerende, dochters Louise en Fauve. Met hun foodtruck Oscar boekten ze er instant succes mee, nu hebben ze ook het lunchrestaurant B NUT geopend in de Leeuwenstraat, hartje Antwerpen.

