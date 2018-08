Zilver voor Van Snick op GP judo in Boedapest 13 augustus 2018

00u00 0

Op de Grand Prix van Boedapest heeft Charline Van Snick (IJF 9) zilver veroverd bij de -52 kg. Ze verloor de finale met ippon tegen de Japanse vicewereldkampioene Natsumi Tsunoda (IJF 10). Zij lijkt hiermee wel klaar voor het WK, dat volgende maand in Bakoe wordt betwist. Voor Toma Nikifirov (-100 kg) lijkt het WK twijfelachtig te worden nadat hij in Boedapest aan de rechterknie gekwetst raakte in zijn tweede kamp van de dag tegen de Rus Margiev. (LWK)