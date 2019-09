Exclusief voor abonnees Zilver voor Julie De Wilde bij junioren: "Hoogst haalbare" 28 september 2019

"Silver is 'waw', gold is 'wawer'." Was getekend: de (vr)olijke flapuit Julie De Wilde. Moordquote van het amper 16-jarige supertalent uit Laarne. Naar leeftijd eigenlijk nog meisje-nieuwelinge, maar nu al vicewereldkampioene in de juniorencategorie, na de Amerikaanse Jastrab. Tuurlijk was ze een tikje ontgoocheld, de ex-voetbalster en -tennisster die nog maar twee jaar koerst - 'fuck' kon je liplezen, terwijl ze hard op haar stuur bonkte. Maar anderzijds: "het was moeilijk positioneren, ik speelde constant jojo in de groep. Elke keer moest ik weer een inhaalrace rijden om me vooraan te 'foefelen'. Dat kostte krachten. Op het einde hing ik er nog maar net aan. Bij het uitdraaien van de laatste bocht zat ik iets te ver. 'I put the hammer down' (copyright: Fabian Cancellara), kwam nog dicht maar niet dicht genoeg. Zet ik mijn spurt iets vroeger in, word ik hooguit derde. Ik denk dus niet dat ik had kunnen winnen. Zilver was het hoogst haalbare", klonk het eerlijk.

