Zilver voor Belgen op Wereldbeker piste 15 december 2018

Op de Wereldbeker in Londen streden Lindsay De Vylder, Fabio Van den Bossche, Kenny De Ketele en Robbe Ghys in de ploegenachtervolging gisterenavond om goud. In de halve finale klopten ze de Italianen (met Viviani). In de finale moest het Belgische kwartet zich met zilver verzoenen. Het Wattbike Test Team, een Britse ploeg, was sneller. Voor onze landgenoten is een tweede plaats in een Wereldbeker ploegenachtervolging het beste resultaat ooit. Ze sprokkelen een pak punten voor de olympische ranking. De Belgische vrouwen (Kopecky, Dom, Croket en Bossuyt) sloten de ploegenachtervolging als zevende af en zitten op schema voor Tokio 2020. (FHN)

