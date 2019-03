Zijne Hoogheid heeft het geflikt Juventus-Atlético: 3-0 13 maart 2019

Er zijn geen woorden meer om de prestaties van Cristiano Ronaldo te omschrijven. Elke overtreffende trap is al gebruikt. 34 jaar, en gisteravond heeft hij in zijn eentje de elf van Atlético Madrid naar huis gespeeld. Juventus moet een 2-0 uit de heenmatch ophalen? Geen probleem: dan scoort Zijne Hoogheid even een hattrick. Zijn achtste al in de Champions League. Verbluffend.

