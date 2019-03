zijn ze boos in Brussel 3X/DAG 05 maart 2019

00u00 0

Brussel, dat is: Manneken Pis, het Atomium en... betogingen. Geen dag gaat voorbij in onze hoofdstad zonder dat er ergens geprotesteerd wordt: gemiddeld zijn er zelfs drie per dag, en op topdagen zijn het er soms tien. Vorig jaar waren er in totaal 995 betogingen. Dat is niet alleen een nieuw record, maar ook een verdubbeling tegenover 2010. Meestal gaat het om niet-Belgische thema's. "Iedereen komt hier betogen omdat de Europese instituten, de internationale media... hier zijn", zo zegt burgemeester Philippe Close (PS). Ook worden er amper manifestaties verboden. "Ze worden onderzocht door onze algemene inlichtingendienst", klinkt het bij de politie, waarna er een advies gevraagd wordt aan de burgemeester. (WHW)

