Zijn vierde hattrick ooit

Hij heeft er meer dan zeven jaar op moeten wachten, maar zaterdagavond lukte Dieumerci Mbokani nog eens een hattrick. 't Was de vierde uit zijn carrière, hij scoorde ze allemaal in ons land. Mbokani is ondertussen nog één doelpunt verwijderd van de 19 competitiegoals die hij in 2012-2013 scoorde, zijn beste seizoen ooit. Nog een leuke uitsmijter: slechts drie spelers doen sinds 2007 beter dan de vier hattricks van Mbokani: Hamdi Harbaoui, Ivan Santini en Habib Habibou lukten er alle drie vijf. (MVS)