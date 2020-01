Exclusief voor abonnees Zijn tweede Schoen schittert nóg meer Hans Vanaken volgt zichzelf op 16 januari 2020

33 jaar geleden deed Jan Ceulemans - ook al een trouwe Club-soldaat - het hem voor, nu is het aan Hans Vanaken (27): hij volgt zichzelf op als Gouden Schoen. Zo belandt hij in een select gezelschap: naast Ceulemans (in 1985 en 1986) lukte dat alleen Paul Van Himst (1960-1961) en Wilfried Van Moer (1969-1970).

