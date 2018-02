Zijn transferrapport 27 februari 2018

00u00 0

KVO EN ROESELARE NAAR EERSTE GEBRACHT

Dat luc devroe bij kv oostende en roeselare jarenlang handig en creatief te werk is gegaan met een klein budget, staat buiten kijf. de manager leert in zijn beginjaren de kneepjes van het vak, zonder het netwerk of de financiële ruggensteun van marc coucke waarover hij vandaag beschikt. met oog voor talent schuimt hij rond de eeuwwisseling voornamelijk de belgische markt af naar opportuniteiten in alle nationale reeksen. zo behoedt hij kvo én roeselare voor het faillissement en laat hij beide clubs promoveren naar eerste klasse. zijn stuntwerk bij roeselare wordt opgemerkt door onder anderen manager filips dhondt, die in devroe al snel de geknipte sportieve manager voor club brugge ziet.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN