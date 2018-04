Zijn 'The Simpsons' nu racistisch of niet? 11 april 2018

Een gloednieuwe aflevering van 'The Simpsons' zorgt voor een racismerel in Amerika. Daarin laten de makers Marge en Lisa reageren op een documentaire die stelde dat de Indiase nachtwinkeluitbater Apu té stereotiep wordt voorgesteld. "Iets dat tientallen jaren geleden werd bejubeld en beschouwd als onschuldig, wordt nu bestempeld als politiek incorrect", klinkt het tussen moeder en dochter. Maar die kwinkslag viel in slechte aarde. Hari Kondabolu, die de documentaire maakte, reageert verbolgen. "Wow, politiek incorrect? In mijn film waren 'The Simpsons' een insteek om een groter probleem aan te kaarten. Hun reactie is niet naar mij gericht, maar naar de vooruitgang in het algemeen." Anderen delen die mening: "De makers halen gewoon hun schouders op." Producent 20th Century Fox zegt dat de aflevering "voor zichzelf spreekt".

