Zijn "vreemd goestingske" na de chemo: ananas

In juni 2008, net na de examens, vertelde Dirk Vergauwen aan zijn vier kinderen dat hij lymfeklierkanker had. Hun geplande weekje Center Parcs in de krokusvakantie van 2009 zou het gezin wellicht moeten schrappen omdat Dirk op de quarantainekamer in het Antwerpse ziekenhuis Stuivenberg lag. "Maar papa drong aan en mijn mama, zussen en broer vertrokken toch", vertelt Linny (27). "Ik was 18 en bleef thuis om elke dag van Sint-Job-in-'t-Goor naar papa te gaan."

