Zijn programma van San Juan tot Giro 11 januari 2020

Remco Evenepoel begint zijn seizoen in Argentinië, in de Ronde van San Juan (26 januari-2 februari) . Daarna rijdt Evenepoel de Ronde van de Algarve in Portugal (19-23 februari). Evenepoel rijdt in maart de Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en in april start hij in de Brabantse Pijl (15 april), de Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april). In mei maakt hij in de Giro (9-31 mei) zijn debuut in een grote ronde. (MG)