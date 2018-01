Zijn oogst tot dusver 22 januari 2018

00u00 0

Wereldbeker

615 punten voor Van der Poel, 515 voor Van Aert. Een kloof van exact 100 stuks. De buit is binnen, want in de slotmanche, volgende week zondag in Hoogerheide, zijn nog maximaal 80 punten te verdienen. Het is zijn eerste eindzege bij de profs.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN