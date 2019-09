Exclusief voor abonnees Zijn naam is langer dan zijn lijf: de roodkopmoerasweekschildkever 14 september 2019

Het is een echte tongbreker, de naam van het diertje dat voor het eerst in Vlaanderen ontdekt werd. Het gaat om de roodkopmoerasweekschildkever - alstublieft. De nieuwe waterkever werd op 8 juli gevonden in het Walenbos in Tielt-Winge. Het ronde kevertje is 2 tot 6 millimeter lang en kan vliegen, waardoor het vaak aangetroffen wordt in struiken op oevers en langs stromend water, maar vooral in bergachtige streken. Met deze ontdekking erbij telt ons land nu 368 soorten waterkevers. Er duiken in de natuur wel vaker bizarre namen op voor nieuwe ontdekkingen, zoals onlangs nog het boommuggenstrontjesmos. Natuurpunt verzint die niet zelf, maar wel experts. Voor paddenstoelen bestaan zelfs commissies die beslissen over een naam.

