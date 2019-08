Exclusief voor abonnees Zijn Lotto-Soudalploegmaats 06 augustus 2019

Victor Campenaerts (27) "Het was een genoegen"

"Bjorg, weet je nog twee weken geleden? Ik had alle moeite van de wereld om het tempo van de groep te volgen tijdens training. Ik had het fysiek en mentaal lastig. Je draaide je om en kwam teruggereden tot bij mij, je zei: 'We doen dit samen!' Het was een genoegen om 2 jaar ploegmaat van je te mogen zijn. Ik koester alle mooie momenten! Het ga je goed Bjorg!"

