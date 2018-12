Zijn laatste woorden: "Geen reactie. Da's misschien de grootste ontgoocheling" 17 december 2018

"We gaan voort." Na Cercle Brugge gaf Vanhaezebrouck een strijdvaardige indruk. Wat volgt, zijn zijn laatste woorden als coach van Anderlecht, beginnend met zijn reactie op de spreekkoren van de fans. "Ik ben de zoveelste die dit meemaakt. Die mensen hebben recht op hun mening", klonk het rustig. "We verdienden niks meer tegen dit Cercle. Ik had nochtans gewaarschuwd voor de gevaarlijke omschakeling van Cercle - met beelden en zo - en toch gebeurde het. Hetzelfde bij de 2-1, we wisten dat we moesten opletten voor die flankwissels. Nadien zag ik geen reactie: dát is misschien wel de grootste ontgoocheling. Toch panikeer ik niet. Als ik dat zou doen, draag ik die houding over op mijn al jonge groep. Ik moet stressbestendig zijn. Trouwens, men moet niet altijd naar de jongeren kijken, er zijn ook ouderen die fouten maken. Al zijn die vaak maar 22 of 23 jaar. Bij andere clubs is dat 'jeugd', bij ons zijn het anciens..." (PJC)

