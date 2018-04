Zijn laatste foto 23 april 2018

Deze selfie werd zes dagen geleden gemaakt in het Muscat Hills Resort in Oman, waar Avicii vorige vrijdag stierf. De vrouw naast hem is de Zuid-Afrikaanse Kelly Lee Brock, die in het hotel haar 30ste verjaardag vierde. Ze plaatste de foto op Instagram: "Wat een einde van mijn verjaardagsweekend!"

