Zijn eerste profjaren 05 maart 2018

2015 Veelbelovend debuut

Tiesj Benoot laat zich op nauwelijks 20-jarige leeftijd als neoprof meteen opmerken met toptienplaatsen in Le Samyn (4de), Handzame Classic (3de in een massasprint), Dwars door Vlaanderen (6de) en de Ronde van Vlaanderen (5de). Het is vooral dat topresultaat in de Ronde dat hoge verwachtingen schept. Daarna bevestigt Benoot met een tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van België en met drie toptienplaatsen in de Dauphiné. In onder meer de Eneco Tour, GP van Montréal en Parijs-Tours kleurt hij mee de koers.

