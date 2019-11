Zijn dit de lelijkste -of grappigste- Belgische brievenbussen? Fotoboek verwondert zich over onze grappige brievenbussen Bjorn Cocquyt

16 november 2019

00u00 4 De Krant In 'Iedereen Beroemd' gaat Hannes Coudenys zich verontschuldigen bij de bewoners van de huizen die hij indertijd publiceerde op zijn Facebookpagina Ugly Belgian Houses. Benieuwd of Peter Schouten binnenkort hetzelfde moet doen. Hij verzamelde de meest bijzondere brievenbussen van ons land in het boek ‘You’ve Got Mail’.

Meer dan 30 jaar geleden verhuisde de fotograaf van Nederland naar ons land en net zoals vele andere buitenlanders was de chaotische en surrealistische bouwstijl het eerste dat hem opviel. Bij het maken van een foto van een huis liet hij plots zijn oog vallen op een bijzondere brievenbus.

Het betekende de start van een jarenlange tocht om in de onooglijkste dorpen brievenbussen te spotten en te fotograferen. Die verzamelde hij nu in het hoogst amusante kijkboek 'You've Got Mail', waaruit wij enkele favorieten selecteerden. Het boek telt 160 pagina's, kost 14,95 euro en is uitgegeven door Luster.