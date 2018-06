Zijn coach: "Geen verklaring voor" 04 juni 2018

Coach Thierry Van Cleemput: "Helemaal niet verwacht. David heeft goed geslapen en zich normaal opgewarmd. Hij heeft een zware partij gespeeld tegen Monfils, maar dat is hij gewoon en bovendien was dat over twee dagen. Dit was voor mij dan ook niks fysieks. Ik heb hier eigenlijk geen verklaring voor. Er zat geen piloot in het vliegtuig. Een mentale non-match. We gaan daarover praten. Want dit verdient een analyse en een strategie, we moeten proberen om het probleem op te lossen. Misschien is het de druk die hij voelt op de grandslamtoernooien? Ik kan alleen zeggen dat hij een andere attitude zal moeten kweken, voor als dit nog eens voorvalt." (FDW)