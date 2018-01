Zijn bromfietsen niet veiliger op de gewone weg? 26 januari 2018

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat bij 13 procent van de ongevallen een andere kwetsbare weggebruiker betrokken was. Daarbij ging het vooral om bromfietsen klasse B. Hun hogere maximumsnelheid (45 km/u) en het grotere snelheidsverschil met andere zwakke weggebruikers zit daar mogelijk voor iets tussen. Een debat over waar bromfietsen klasse B op de openbare weg horen, dringt zich volgens Vias op. "Een aantal van de ongevallen met fietsers had wellicht niet plaatsgevonden mochten de bromfietsen klasse B verplicht worden om op de rijbaan te rijden in plaats van op het fietspad. Anderzijds is het mogelijk dat er in dat scenario meer botsingen met gemotoriseerde voertuigen zouden plaatsvinden. Ook de gedrags- en positieregels van opkomende vervoersmiddelen als snelle elektrische fietsen, bakfietsen en monowheels zijn een discussie waard." (BHL)

