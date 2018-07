Zijn beauty 07 juli 2018

Fellaini kopt een corner van Neymar in de zestienmeter weg richting Lukaku, die Fernandinho in zijn rug afhoudt. Lukaku start met de bal aan de voet een loopactie richting middencirkel, hij rukt nog meters op waarbij hij de terugkerende Fernandinho en aansnellende Paulinho net voor blijft. Dan geeft Lukaku een schuine pass tussen Coutinho en Marcelo naar De Bruyne op de rechterflank. Marcelo hapt niet, maar wijkt voor de oprukkende De Bruyne. Aan de rand van de zestienmeter ziet De Bruyne een gaatje en schiet. Zijn harde knal verdwijnt knap in de linkerbenedenhoek voorbij de Braziliaanse doelman Alisson. (BF)