Zijn állerlaatste woorden "Hopelijk komen de mensen me bezoeken in de cel" 09 maart 2018

00u00 0

Toen Renaud Hardy gisteren nog één keer zijn zeg mocht doen, deze keer over de straf die hij riskeerde, bedankte hij iedereen om de vreselijke dingen te aanhoren die hij heeft gedaan. "Ik wil ook de slachtoffers bedanken", zei hij. "Ik kan spijtig genoeg de klok niet terugdraaien. Het spijt me enorm wat ik u heb aangedaan." Maar al snel draaide het weer om hem. "In de gevangenis hebben ze geen compassie met een seksuele seriemoordenaar. Ze zeggen 'smeerlap' tegen mij. Ik kan niet buitenkomen, want dan heb ik prijs." De voorzitter hamerde erop dat hij het moest hebben over zijn straf. Wat hij ervan verwachtte? "Da's een ramp, hé. Een ramp. Een regelrechte ramp." Uiteindelijk zuchtte Hardy nog eens diep. "Ik hoop dat mensen me in de gevangenis zullen bezoeken. Dat zou me plezier doen." (BJM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN