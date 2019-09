Exclusief voor abonnees Zijn allereerste 'reis': treinrit naar meeting tegen alcohol THOMAS COOK FAILLIET | 178 JAAR GELEDEN OPGERICHT DOOR DEVOTE BRIT 24 september 2019

00u00 0 De Krant Geen spoor werd gelegd, geen boot gedoopt, geen vliegtuig een hangar uitgereden of ene Thomas Cook stond te popelen om er een reis mee te organiseren. De devote Brit en zijn nazaten stampten niet enkel 's werelds grootste reisorganisatie uit de grond, maar zetten ook de krijtlijnen van het moderne toerisme uit.

Er zijn vijf kerken, twee bankautomaten en één apotheek. En toch is het plaatsje Melbourne, centraal Engeland, gedenkwaardig. Want in dit dorp groeide de man op die - haast toevallig - het begrip toerisme een invulling gaf. Thomas Cook wordt er in de herfst van 1808 geboren. Later zou hij succes met hopen oogsten, maar aanvankelijk lijkt hij voor het ongeluk geboren. Zijn vader John sterft wanneer hij drie is. Moeder Elizabeth vindt een nieuwe liefde, trouwt ermee, maar wordt opnieuw weduwe. Thomas is 13 en werkt op dat moment als tuinjongen. Buiten zijn uren brengt zijn nonkel hem de nobele kunst van het meubelmaken bij. Thomas Cook begint op zijn 18de een eigen meubelzaak.

Daarnaast is hij ook graag gezien in de baptistische kerk, waarin hij in navolging van zijn ouders steeds actiever wordt. Hij leert er zijn toekomstige echtgenote Marianne Mason kennen, met wie hij zich almaar feller verzet tegen alcohol, het gif dat volgens hen de victoriaanse samenleving verziekt. Het huis van Cook en Mason verandert stilaan in een distributiecentrum voor anti-alcoholpamfletten en veel meubels worden er niet meer vervaardigd. Alles staat in het teken van de strijd tegen verderfelijke drankjes.

Stevige wandeltocht

Thomas Cook deinst er niet voor terug om tientallen kilometers te stappen naar anti-alcoholbijeenkomsten. Anderen zien wel op tegen de tocht en blijven liever thuis. En dus klopt Cook in 1841 aan bij John Fox Bell, secretaris van Midland Counties Railway, het bedrijf dat net de spoorlijn tussen Derby en Nottingham heeft uitgebreid richting Leicester. Of hij een speciale trein wil inleggen naar een meeting in Loughborough, dat op die nieuwe route ligt? Meer dan 500 mensen betalen elk 1 shilling - vandaag zou dat 3,40 euro zijn - om 20 kilometer te sporen en liggen zo aan de basis van het bedrijf Thomas Cook zoals we dat nu kennen. Want overrompeld door het grote aantal dat hij voor de anti-alcoholbijeenkomsten kon mobiliseren, blijft hij excursies organiseren. Eerst nog enkele jaren voor het goede doel, later vanuit zuiver commercieel oogpunt. De interesse is overweldigend.

Wanneer Cook met zijn reisgezelschap in Glasgow arriveert, geeft de fanfare van jetje en worden vreugdeschoten afgevuurd. Het is ook wat: 350 Britten die in groep de trein, stoomboot en nog eens de trein hebben genomen om naar Schotland te reizen! De reizigers hebben zelfs een boekje gekregen: 'Cook's Scottish Tourist Practical Directory', met onder meer een hoofdstuk 'Zijn de Highland Tours veilig voor dames?'. Ongezien.

Antwerpen & Brussel

In de decennia die erop volgen, blijft Cook nieuwe horizonten verkennen. In 1855 staat de eerste trip naar het Europese vasteland op het programma: vanuit Harwich gaat het via Antwerpen, Brussel, Keulen en Straatsburg naar de Wereldtentoonstelling in Parijs. Behalve het transport zijn ook het verblijf en alle maaltijden inbegrepen, waarmee de eerste pakketreis een feit is. Een andere primeur volgt begin jaren 1870: in 222 dagen legt een groep reizigers 46.000 kilometer af, de wereld rond. Nog enkele jaren later is er de eerste cruise in Scandinavië. De middenklasse groeit, net als het verlangen om te reizen. Thomas Cook maakt van de wereld een dorp.

Officieel heet de reisfirma intussen Thomas Cook & Son, want zoon John Mason is mee in het avontuur gestapt en neemt in 1886 de leiding van het bedrijf over. Zes jaar later sterft Thomas Cook op z'n 83ste. Hij laat 2.700 werknemers in 85 reiskantoren, onder meer in Brussel, achter. Ook busreizen en wintersportpakketten krijgen een plaats in het ruime reisgamma van de touroperator, net als de eerste plezierreisjes met het vliegtuig. Het bedrijf blijft in de familie tot in 1928: dan verkopen de kleinzonen van wijlen Thomas Cook het aan de Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens. Een Belgische spoorwegmaatschappij die onder meer de beroemde Oriënt-Express naar Istanbul, toen nog Constantinopel, laat rijden. Het is de eerste van vele overnames.

En de put wordt dieper

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het reisbedrijf ingeschakeld om post en hulppakketten ter plaatse te krijgen en kinderen te evacueren. Na de oorlog en de oprichting van nieuwe afdelingen voor bus- en zakenreizen wordt het bedrijf genationaliseerd. Terwijl het in handen van de Britse overheid is, blijft Thomas Cook groeien. Pakketreizen verkopen als zoete broodjes. Reizigers willen een kantoor binnenstappen met een bestemming in hun hoofd en weer huiswaarts keren met een volledig uitgestippelde reis.

Na een kwarteeuw komt het bedrijf opnieuw in de privéhanden van een consortium van Midland Bank, Trust House Forte en Automobile Association. In de jaren 90 volgt een eerste Duitse overname, voordat er een samensmelting met Carlson Leisure komt. Begin deze eeuw zijn er nog de overnames van onder meer Neckermann, dat in ons land als apart merk wordt uitgespeeld, en MyTravel Group.

Veel goedbedoelde plannen, die Thomas Cook almaar groter maken. Maar doordat de verhoopte resultaten uitblijven, wordt de schuldenput steeds dieper. Met het bekende gevolg: 178 jaar nadat de devote Thomas Cook zoveel mogelijk dorpsgenoten wilde meelokken naar een bijeenkomst tegen alcohol, gaat het licht uit bij de oudste reisorganisator ter wereld.