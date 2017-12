Zijn 200ste match 00u00 0

Als Danijel Milicevic (31) vanavond in actie komt, dan is hij toe aan zijn 200ste wedstrijd in eerste klasse. De Zwitser, die ook over een Bosnisch en Servisch paspoort beschikt, scoorde tot dusver 30 goals op het hoogste niveau. Voor Eupen en Charleroi speelde hij naast zijn 199 matchen in eerste klasse ook nog eens 76 matchen in de tweede afdeling.

