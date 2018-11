Zijden pyjama van Playboy-baas kan voor 1.770 euro van u zijn 28 november 2018

00u00 0

Dik een jaar na zijn dood gaan in Los Angeles heel wat persoonlijke spullen van Hugh Hefner onder de hamer. Zo kan één van de beroemde zijden pyjama's van de Playboy-baas de uwe worden voor naar schatting 1.000 tot 2.000 dollar, omgerekend 885 tot 1.770 euro. Veilinghuis Julien's Auctions, gespecialiseerd in memorabilia van beroemdheden, heeft ook Hefners kapiteinskepie in de aanbieding, net als Playboy-manchetknopen en een op maat gemaakt smokingjasje. Verwacht wordt dat dat laatste 2.660 tot 4.430 euro opbrengt, bedragen die ook worden genoemd voor zijn persoonlijke exemplaar van het allereerste nummer van het blootblad uit 1953 met Marilyn Monroe op de cover. Voor een gepersonaliseerd Monopoly-spel uit 1974 - compleet met Hefner-monopolygeld - wordt op 5.310 tot 7.080 euro gehoopt. Maar het paradepaardje is 's mans vintage jukebox uit 1946, die tot 10.625 euro kan opbrengen. De stukken worden vrijdag en zaterdag geveild. Hefner werd 91. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN