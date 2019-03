Zij weten al wie dood is in 'Studio Tarara' 19 maart 2019

Het einde van 'Studio Tarara' is in zicht. Bekend Vlaanderen keek gisteren al naar de laatste twee afleveringen van de populaire dramareeks over de beginjaren van VTM op groot scherm in Kinepolis Antwerpen. Dat deden ze uiteraard in aanwezigheid van de cast, die zich voor de gelegenheid in retrotruien uit de show tooide. Nadien was er een 'Tarara'-aferparty in Club Lima. (MVO)

