Zij trapt met beetje hulp, hij crost op mountainbike 18 februari 2019

00u00 0

Mannen blijven langer op eigen kracht fietsen, zo blijkt uit het onderzoek. Dat klopt alvast in het geval van dit echtpaar uit Houthalen-Helchteren. Als Rosita Claes (62) en Willy Gijbels (63) eropuit trekken, neemt zij de elektrische fiets en hij de mountainbike. "Nochtans heb ik die fiets eigenlijk voor mezelf gekocht. Ik koos wel speciaal voor een vrouwelijk exemplaar, voor het geval ik er niets aan zou vinden", vertelt Willy. "Twee jaar heb ik hem gebruikt om naar het werk te fietsen. Maar zodra ik met pensioen ging, heb ik hem aan de kant gezet. Ik wilde graag weer wat sportiever worden en dus haalde ik deze mountainbike in huis." Rosita is blij met het elektrische duwtje in de rug dat zij sindsdien krijgt. "Op een gewone fiets zou ik Willy nooit kunnen volgen: hij trapt stevig door. Met deze elektrische fiets kan ik hem wel bijhouden. Zo zijn we dus toch samen op pad." (RTZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN