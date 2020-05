Exclusief voor abonnees Zij stewardess, hij piloot. Samen voor onbepaalde tijd werkloos 05 mei 2020

00u00

"Het is dure quality time nu." Stewardess Stien Van Praat (29) zegt het met een glimlach, want ze geniet wel van de tijd met haar zoontje Jack (2) en man Gilles Nelis (36). Maar toch: sinds 23 maart is ze technisch werkloos, net als haar man, die piloot is bij TUI fly. "Dat is financieel natuurlijk een zware dobber", zegt Gilles. "Doordat de uitkering berekend wordt op basis van een loonplafond, krijg ik nu bijna de helft minder geld binnen." Het is een bron van zorgen, maar de onzekerheid is dat nog meer. "Niemand weet hoe lang het virus alles zal stilleggen." (SSL)

