Zij mogen zich nog eens amuseren want toppers gaan naar de bank 25 juni 2018

Dolle pret bij Batshuayi en Tielemans, na de 5-2 zaterdag tegen Tunesië. De kans is groot dat ze zich tegen Engeland nog eens mogen tonen, want bondscoach Martínez neemt geen risico's. Wie ergens last van heeft, mag rusten. Wellicht zit Lukaku donderdag dus op de bank - hij bezeerde zijn enkel. Idem voor Hazard (hinder aan de kuit) en Mertens (last aan de hamstrings). Ook Vertonghen, Meunier en De Bruyne blijven wellicht aan de kant: zij riskeren de achtste finale te missen bij een nieuwe gele kaart.

