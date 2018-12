Zij konden niet meer wachten 03 december 2018

Sint en Piet zijn het land nog niet uit, maar toch werden er dit weekend in de tuincentra al volop kerstbomen geshopt. Al vielen de winkelkarretjes, zoals hier in Floralux in het West-Vlaamse Dadizele, in vele gevallen nogal klein uit. Eén dame kon niet op een medewerker of een bomennetje wachten en laadde haar uitgekozen exemplaar dan maar zelf in. Een vader toonde zich dan weer uiterst efficiënt en propte behalve twee kerstbomen, een mand en een kist ook nog zijn jonge dochter in z'n kar. Tot groot jolijt van die laatste, natuurlijk. (XCR)

