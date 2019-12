Exclusief voor abonnees Zij hopen dat laatste 'Star Wars' een vervolg krijgt 18 december 2019

00u00 0

In Antwerpen vond gisteravond de Belgische première plaats van 'Star Wars: The Rise of Skywalker', de langverwachte negende en voorlopig ook laatste film in de beroemde saga die zich afspeelt in 'a galaxy far, far away'. Daarin ontdekt het hoofdpersonage Rey haar Jedi-kracht in een wereld waarin de Jedi nagenoeg zijn uitgestorven. Heel wat bekende 'Star Wars'-fans wilden dit laatste epische avontuur, dat in 1977 begon, niet missen. Al hopen ze uit de grond van hun hart dat er nog een vervolg komt. (CD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis