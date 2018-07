Zij doen het al liftend, en ze zitten in Polen 09 juli 2018

00u00 0

Zot zijn doet geen zeer. En dus besloten drie Gentenaars om te liften naar Sint-Petersburg. Gisteravond zaten ze nog in Polen, op koers richting Litouwen. Thomas (29), Elisabeth (26) en Vincent (28) beleefden in Duitsland een plezante avond, met tal van Brazilianen op café, maar reisden zondag met kleine oogjes - en iets later dan gepland - door naar Polen. Dankzij de sympathieke Igor geraakten ze tot in Warschau, al was het dan in "een twijfelachtige, witte bestelwagen", dixit de drie.

