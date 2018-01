Ziezo, de weg is vrij 00u00 0

Het heeft even geduurd, maar het Alpendorpje Bonneval-sur-Arc is eindelijk weer bereikbaar. De combinatie van een sneeuwtapijt van enkele meters met daarbovenop een aantal lawines zorgde ervoor dat het een tijd van de buitenwereld afgesloten was. Nu is de weg erheen opnieuw vrijgemaakt -al moet je wel tussen sneeuwmuren van wel tien meter hoog rijden. Indrukwekkend, absoluut - maar als je het ons vraagt toch ook een tikje angstaanjagend. (BHL)

