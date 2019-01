Ziet Club af van Cardoso? 24 januari 2019

Club Brugge is nog steeds concreet geïnteresseerd in de linksbenige verdediger Gonçalo Cardoso (18), maar dan moet Boavista de vraagprijs wel laten zakken. Aanvankelijk vroeg het 3 miljoen euro. Een bedrag dat al gezakt is naar 2,5 miljoen, maar ook die som vindt blauw-zwart nog te hoog. Club wil enkel de juiste prijs betalen voor de jeugdinternational, voor wie een contractvoorstel tot 2023 zou klaarliggen. Het is tevens de bedoeling dat Cardoso pas in de zomer naar Brugge afreist.