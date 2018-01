Zieltjes winnen 00u00 0

Intriest om te zien hoe minister Schauvliege zieltjes tracht te winnen bij natuurminnend Vlaanderen door delen van het Hallerbos aan te kopen "ter bescherming van de bedreigde boommarter", maar aan de andere kant met één pennentrek vanaf 1 januari 2018 toelaat dat iedereen zo maar kriskras door bossen en natuurgebieden mag lopen zonder nog rekening te moeten houden met de aangeduide wandelpaden. De impact op bedreigde biotopen en de broodnodige rust voor (bedreigde) diersoorten is niet te vatten! Ho ja, het is niet toegelaten als het expliciet verboden is.