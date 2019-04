Exclusief voor abonnees Zielige vertoning 09 april 2019

Moeten we daarvoor urenlang naar tv kijken? Om dan op het einde te zien hoe al die zogenaamde favorieten/ kampioenen het vertikken één pedaalslag meer te geven wanneer een bijna onbekend renner probeert weg te gaan. Wat een zielige vertoning. Voor mij hoeft het niet meer. Best van al kan men wieleruitzendingen in de toekomst beperken tot de laatste 40 à 50 kilometer. Maar dat is tegen de 'commerce', neem ik aan.

Guy Baeyens

