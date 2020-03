Exclusief voor abonnees Zielenroerselen van Astrid en co. 'The Therapist' 18 maart 2020

00u00 0

Steve Jones, gitarist bij de Sex Pistols, had het op de sofa van 'The Therapist' over zijn seksverslaving. Katy Perry barstte in tranen uit toen het op diezelfde sofa over haar zelfmoordgedachten ging. Ja, voyeuristen komen ruimschoots aan hun trekken met dit programma, waarin bekende koppen voor het oog van de camera bij een psychiater langsgaan. Tv-zender VICE, die het programma in de VS op het scherm brengt, maakte een Vlaamse versie waarin BV's hun hart uitstorten bij de Nederlandse psychiater Glenn Helberg: in de afleveringen van vanavond leggen Astrid Coppens en Herman Brusselmans hun ziel bloot.