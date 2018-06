Ziekteverzekering voor hond of kat steeds populairder 13 juni 2018

00u00 0

Steeds meer Belgen sluiten een ziekteverzekering af voor hun hond of kat. De enige twee maatschappijen die dat aanbieden in ons land, zien het aantal polissen snel stijgen. Bij Corona Direct gaat het om een jaarlijkse groei van 30 tot 40%. Concurrent SantéVet, verbonden aan Axa Belgium, verkoopt elk jaar drie keer meer polissen. "Diergeneeskunde is tegenwoordig zeer gespecialiseerd, waardoor de kosten oplopen", zegt Valérie Cremona Knockaert van SantéVet in 'Het Belang van Limburg'. Bij SantéVet heb je al een polis voor een kat vanaf 11,84 euro per maand, voor een hond is dat 12,18 euro. Corona Direct begint vanaf 10 euro per maand. Dat bedrijf verkoopt enkel polissen voor honden, terwijl SantéVet ook katten verzekert. SantéVet denkt eraan om in de toekomst ook verzekeringen af te sluiten voor cavia's, andere kleine knaagdieren en zelfs voor papegaaien. (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN