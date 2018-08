Ziekenwagen sturen kost binnenkort overal 60 euro 25 augustus 2018

Vanaf 1 januari 2019 kost het patiënten 60 euro om de ziekenwagen te laten komen, ongeacht hoe ver die moet rijden. Dat heeft minster van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. Het doel van de hervorming is om de dringende zorg en het vervoer van patiënten te verbeteren na een oproep naar het nummer 112. "Onze ambulanciers moeten de klok rond beschikbaar zijn en dat kost geld", zegt De Block. Ze trekt daarvoor 35 miljoen euro uit. "Een stap in de goede richting", reageert de sector op die subsidieverhoging. "Want bij heel wat ambulancediensten staat het water aan de lippen."