Ziekenhuizen zitten volgende maand aan limiet

16 maart 2020

Deze grafiek toont waarom we drastische maatregelen moesten nemen. Voorlopig nam het aantal besmettingen elke dag met 25% toe - in dat scenario zouden we begin april al aan de limiet van het aantal bedden op de dienst intensieve zorg zitten. Eens de huidige, strenge maatregelen effect zullen hebben, kan het aantal besmettingen met 'slechts' 10% stijgen. Maar zelfs dan zitten we eind april aan de limiet. Er wordt gehoopt dat er tegelijk met de nieuwe besmettingen ook patiënten genezen, zodat de curve 'platgedrukt' wordt. Al is het ook mogelijk dat daarvoor extra maatregelen nodig zijn.

