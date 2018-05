Ziekenhuizen nemen De Block in het vizier: "Genoeg bespaard" Jeroen Bossaert

16 mei 2018

05u00 0 De Krant De Vlaamse ziekenhuizen pikken het niet dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hen de voorbije dagen verantwoordelijk stelde voor de hoge werkdruk bij de verpleegkundigen. In een opiniestuk op HLN.be zetten ze haar op haar nummer. "De bodem van de besparingen is bereikt."

Onze reeks over het personeelstekort in de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen doet stof opwaaien. Toen minister De Block afgelopen weekend een eerste reactie de wereld instuurde, hekelde ze daarbij vooral de ziekenhuisdirecties. "Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het welzijn van hun werknemers." Die uitspraak is in het verkeerde keelgat geschoten. Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro reageert met een scherp opiniestuk op onze website. "Er is de afgelopen jaren veel bespaard in de ziekenhuizen", zegt topvrouw Margot Cloet. "Tegelijk moeten ze wél aan tal van nieuwe eisen voldoen. De lijst is eindeloos. 'Meer doen met minder' heeft echter zijn grens." Cloet waarschuwt de minister. "Je kan niet blijven besparen op infrastructuur en personeel zonder collateral damage."

Maggie De Block zelf reageert vandaag uitgebreid in deze krant. In haar ogen is het glas halfvol en ze belooft dat haar hervormingen de komende jaren soelaas zullen brengen. (JBG)

