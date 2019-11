Exclusief voor abonnees Ziekenhuizen krijgen 18 nieuwe MRI-scanners 30 november 2019

Er komen achttien nieuwe MRI-scanners in België, zo heeft de ministerraad gisteren beslist: negen in Vlaanderen, zeven in Wallonië en twee in Brussel. Het totale aantal MRI-scanners komt daardoor op 139. Welke ziekenhuizen de nieuwe scanners zullen krijgen, moet beslist worden door de deelstaten. Binnen één à twee jaar moeten de toestellen operationeel zijn. Bij een MRI-scan wordt weefsel onderzocht door magneetvelden en radiogolven. "Vandaag worden nog te veel CT-scans voorgeschreven terwijl eigenlijk een MRI-scan nodig is", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Dat is niet alleen een verspilling van publieke middelen, het gebruik van röntgenstraling bij CT-scans houdt ook gezondheidsrisico's in voor de patiënt." (AYK)

