Exclusief voor abonnees Ziekenhuizen klaar voor patiënten met minder dringende problemen 09 mei 2020

00u00 0

De heropstart in ziekenhuizen verloopt voorspoedig en volgens Zorgnet-Icuro kan er naar een tempo hoger worden overgeschakeld. "Sinds maandag zijn raadplegingen en daghospitalisaties weer mogelijk. De wachtlijsten werden overlopen en er werd voorrang gegeven aan de meest dringende gevallen, maar het tempo zal nu wat opgedreven kunnen worden. Mensen die in gewone opvolging zijn of minder dringende problemen hebben, zullen nu ook aan bod komen", zegt Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen