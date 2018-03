Ziekenhuizen kampen met plaatsgebrek door griep 15 maart 2018

De ziekenhuizen liggen overvol door de aanhoudende griepepidemie. In het AZ Damiaan in Oostende is er zelfs een opnamestop ingelast. "Door de vele zieken is er soms een tekort aan bedden", zegt Kevin Mollet van het ziekenhuis. Sommige patiënten worden dus doorverwezen naar andere ziekenhuizen. "Er is opvallend meer besmetting met het type influenza B dan andere jaren, maar hoe dat komt, weten we niet", zegt griepcommissaris Marc Van Ranst. Wel bereikte de griepgolf in België pas na Nieuwjaar haar hoogtepunt, wat vrij laat is en waardoor die iets langer kan duren." Gemiddeld duurt een epidemie ongeveer negen weken.