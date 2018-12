Ziekenhuisfactuur: zelfs voor koelkast moet je nu betalen 05 december 2018

Ziekenhuizen proberen steeds vaker geld te verdienen door creatief om te springen met hun facturen. Tv, telefoon, wifi of een koelkast in de kamer? Onder de noemer "diverse kosten" betaal je er extra voor. Dat blijkt uit de ziekenhuisbarometer van de CM. De rekening wordt het meest aangedikt via kamersupplementen. Voor een eenpersoonskamer gingen de supplementen vorig jaar met 3,5% omhoog. Er zijn frappante uitschieters: zo kost een pacemaker in een meerpersoonskamer 179 euro, in een individuele kamer is dat 1.731 euro - of bijna tien keer zoveel. Voor ingrepen die perfect in dagopname kunnen gebeuren, laten ziekenhuizen de patiënt vaak toch overnachten.